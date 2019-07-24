المنامة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرّ بلدية العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي الضحايا وذويهم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن البحرين مع الصومال، مجدّدة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله الدّاعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وردع كل من يدعمها أو يمولها.// انتهى //22:53ت م0227