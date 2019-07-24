الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسشرع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية اليوم في تنفيذ خطة الفرع ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد ، وذلك في الجناح الخاص بخدمة الحجاج على جسر الملك فهد.وأوضح المنسق الإداري لمركز التوعية بجسر الملك فهد غنام بن سعد الخالدي أن الجناح سيقدم خدماته لضيوف الرحمن القادمين من مملكة البحرين الشقيقة، ويوزع العديد من المطبوعات التي تبين صفة أداء الحج والعمرة والإرشاد حول المناسك، ويجيب على استفساراتهم في الأمور التي يحتاجون إليها، سواء في الحج أو الدعوة في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في جوٍ يكسوه الأمن والأمان طيلة رحلتهم الإيمانية .وبين أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العامة لأعمالها في الحج للعام الجاري 1440هـ، بما يحقق رسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن تنفيذًا لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //23:13ت م0229