عام / اللجنة التنفيذية للتدريب الصيفي بتعليم جازان تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي بتعليم جازان اليوم مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي بمحافظة صامطة ومكتب تعليم محافظة أحد المسارحة والحرث.
واستمع أعضاء اللجنة لشرح من الفائزين على مراكز التدريب عن الدورات المقامة وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون، وعدد المسجلين في تلك الدورات، مطلعين على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين.
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23:35ت م
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