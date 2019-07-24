جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي بتعليم جازان اليوم مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي بمحافظة صامطة ومكتب تعليم محافظة أحد المسارحة والحرث.‫واستمع‬ أعضاء اللجنة لشرح من الفائزين على مراكز التدريب عن الدورات المقامة وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون، وعدد المسجلين في تلك الدورات، ‫مطلعين على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين. ‬‫//انتهى//23:35ت م0230