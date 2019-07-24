عام / اللجنة التنفيذية للتدريب الصيفي بتعليم جازان تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي

الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
  • Share on Google+

جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي بتعليم جازان اليوم مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي بمحافظة صامطة ومكتب تعليم محافظة أحد المسارحة والحرث.
‫واستمع‬ أعضاء اللجنة لشرح من الفائزين على مراكز التدريب عن الدورات المقامة وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون، وعدد المسجلين في تلك الدورات، ‫مطلعين على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين. ‬
‫//انتهى//
23:35ت م
0230