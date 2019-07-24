القريات 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستواصلت فعاليات مهرجان كاف التراثي الخامس في محافظة القريات في اليوم الثالث، الذي تقيمه بلدية محافظة الجوف بالتعاون مع هئية السياحة والتراث الوطني، وشهد حضورًا كثيفًا، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية في قرية كاف، بحضور عدد من المسؤولين وبمشاركات المنشدين والشعراء.وأوضح عضو لجنة التنمية السياحية بالقريات محمد بن علي العليان أن مهرجان كاف السياحي الخامس الذي دشن أمس الأول، يعد مهرجاناً تراثياً سياحياً صيفياً سنوياً، ويشتمل على فعاليات ثقافية واجتماعية، ومشاركات للأسر المنتجة والحرفيات اللاتي يجسدن الماضي بحياكة الصوف والسدو وإعداد الأكلات الشعبية، وأركان للأطفال وبعض الحرف والمنتجات المحلية، برعاية لجنة التنمية السياحية ، وإشراف مباشر من بلدية القريات، مشيراً إلى أن المهرجان يستمر لمدة خمسة أيام .// انتهي //23:48ت م0231