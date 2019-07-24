القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستوج فريق الأهلي بطلا للدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد برج العرب بالأسكندرية في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.سجل ثلاثية الأهلي اللاعبان علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71 بينما سجل لفريق المقاولون اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك الذي أصبح رصيده 72 نقطة بعد الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 3/1، ليفوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة من عمر المسابقة التي ستجمعه بغريمه الزمالك يوم الأحد المقبل.//انتهى//23:54ت م0233