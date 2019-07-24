بوخارست 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان في مكتبه اليوم بمقر السفارة رئيس وأعضاء بعثة منتخب المملكة الأول لكرة السلة .وأشاد السفير بالتزام اللاعبين وانضباطهم في المعسكر، والأداء الجيد في المباريات الودية، داعيًا الله لهم بالتوفيق وأن يرفعوا اسم الوطن.من جهته قدم المشرف على معسكر الأخضر العميد مصطفى القبلي شكره وتقديره للسفير العيفان على ما قدمه من تسهيلات منذ وصول البعثة ، إضافة للمتابعة والاطمئنان والسؤال عن أحوال الجميع .// انتهى //23:55ت م0234