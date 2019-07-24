بوخارست 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولدوفا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولدوفا لحج هذا العام 1440هـ .وأكد العيفان في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مقر السفارة ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالإسلام والمسلمين ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن, متمنياً للضيوف حجاً مبروراً وعوداً حميداً بعد أداء مناسكهم .وعبّر ضيوف البرنامج، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.// انتهى //23:55ت م0235