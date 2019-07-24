حج / السفير العيفان يودّع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من حجاج مولدوفا
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
بوخارست 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولدوفا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولدوفا لحج هذا العام 1440هـ .
وأكد العيفان في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مقر السفارة ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالإسلام والمسلمين ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن, متمنياً للضيوف حجاً مبروراً وعوداً حميداً بعد أداء مناسكهم .
وعبّر ضيوف البرنامج، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.
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23:55ت م
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