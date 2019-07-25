باريس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساحتفظ الفرنسي جوليان ألافيليب بصدارة طوّاف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية بعد انتهاء المرحلة السابعة عشرة على مسافة 200 كلم وصولا إلى مدينة غاب التي أحرزها الإيطالي ماتيو ترنتين.وحلّ ألافيليب في المركز الـ 34 بفارق 20:10 دقيقة عن الايطالي وذلك ضمن مجموعة ضمّت متصدري السباق.وبقي الفارق بين ألافيليب ووصيفه البريطاني جيراينت توماس حامل اللقب دقيقة و35 ثانية، فيما يبتعد سادس الترتيب العام الألماني إيمانويل بوخمان 2:14 ثانية فقط عن الفرنسي.// انتهى //00:14ت م0238