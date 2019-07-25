الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستغلب فريق الهلال على فريق أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في مباراته الودية السادسة والأخيرة ، ضمن معسكره التحضيري في مدينة لينز النمساوية .وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري عند الدقيقتين 19 و 44، و جوميز في الدقيقة 67.وكان الهلال قد خاض مباراته الأولى أمام سبيستال النمساوي وفاز 10-0، والثانية أمام رابيند النمساوي11-0، والثالثة أمام بودافوكي المجري 2-1،والرابعة فريق إليريا السلوفيني بهدفين نظيفين والخامسة أمام بريني السلوفيني بسبعة أهداف.ومن المقرر أن تعود بعثة الهلال إلى الرياض غدًا الخميس، لبدء المرحلة الأخيرة قبل مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم أمام الأهلي في ذهاب دور الـ16من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس المقبل.//انتهى //04:00ت م0247