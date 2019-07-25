كابل 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسلقي 11 عنصرًا من حركة طالبان مصرعهم بعمليات أمنية نفذت القوات الأفغانية في إقليم باكتيكا جنوب شرقي أفغانستان.وقال مسؤولون أفغان إن العمليات نفذتها فرق من القوات الخاصة الأفغانية في مقاطعة "شاران"على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية.ودمرت قوات الأمن خلال هذه العمليات كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما عثرت على كمية من المتفجرات وصادرتها.وفي سياق متصل أوضح المسؤولون أن قوات أمنية أخرى نفذت مداهمة في مقاطعة "نهر السراج" في إقليم هلمند جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 4 مسلحين من طالبان.وأضاف المسؤولون أن القوات الأفغانية عثرت على حوالي 68 كيلوغرامًا من المتفجرات محلية الصنع وعبوات ناسفة أخرى كانت بحوزة المسلحين خلال هذه المداهمة.كما نفذت قوات الأمن الأفغانية أيضًا عملية أخرى في مقاطعة "خاس أوروزجان" بإقليم "أوروزجان"، عثرت خلالها على كمية كبيرة من المتفجرات والقنابل اليدوية والصواريخ وقذائف الهاون والعبوات الناسفة وأسلحة كبيرة أخرى.// انتهى //04:17ت م0248