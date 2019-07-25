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الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بوريس جونسون والرئيس التونسي
خالد الفيصل يطلع على الخطة التشغيلية الكهربائية في موسم الحج
أمير جازان يتفقد مشروعي مستشفيي جازان والتخصصي
أمير تبوك يطلع على سير العمل بمشروعات الأمانة
جلوي بن مساعد يشيد بالقفزات التطويرية لمرافق القضاء
فيصل بن مشعل يشدد على أهمية التوازن في العمل الخيري
العدل تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكة
وصول (733.506) حجاج إلى المملكة
رئيس قرغيزستان يستقبل رئيس الشورى وينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
الجامعة الإسلامية و«الشؤون الإسلامية» تعززان تعاونهما البحثي والتدريبي
أكثر من 70 سفيرًا زار نيوم للمرة الأولى.. والعمل في بناء أرض المستقبل مستمر
منح السفير السعودي وسام البحرين من الدرجة الأولى.. ملك البحرين: دور محوري للمملكة لحماية أمن واستقرار المنطقة
الجبير يستقبل سفراء التشيك والبرازيل وإسبانيا
وزارة الدفاع تدشن الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للقوات البحرية
المملكة تدعو لحماية دولية للفلسطينيين ووضع حد لاعتداءات إسرائيل
الجيش الأميركي يسقط «درون» إيرانية في مضيق هرمز
الإرياني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية
إرهاب قطر يصل الصومال
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