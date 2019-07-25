الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بوريس جونسون والرئيس التونسيخالد الفيصل يطلع على الخطة التشغيلية الكهربائية في موسم الحجأمير جازان يتفقد مشروعي مستشفيي جازان والتخصصيأمير تبوك يطلع على سير العمل بمشروعات الأمانةجلوي بن مساعد يشيد بالقفزات التطويرية لمرافق القضاءفيصل بن مشعل يشدد على أهمية التوازن في العمل الخيريالعدل تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكةوصول (733.506) حجاج إلى المملكةرئيس قرغيزستان يستقبل رئيس الشورى وينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمينالجامعة الإسلامية و«الشؤون الإسلامية» تعززان تعاونهما البحثي والتدريبيأكثر من 70 سفيرًا زار نيوم للمرة الأولى.. والعمل في بناء أرض المستقبل مستمرمنح السفير السعودي وسام البحرين من الدرجة الأولى.. ملك البحرين: دور محوري للمملكة لحماية أمن واستقرار المنطقةالجبير يستقبل سفراء التشيك والبرازيل وإسبانياوزارة الدفاع تدشن الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للقوات البحريةالمملكة تدعو لحماية دولية للفلسطينيين ووضع حد لاعتداءات إسرائيلالجيش الأميركي يسقط «درون» إيرانية في مضيق هرمزالإرياني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشيةإرهاب قطر يصل الصومال// يتبع //06:42ت م0003