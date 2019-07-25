وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إستراتيجية جديدة لدعم الرياضة ) : كانت الأندية الرياضية قبل فترة من الـزمن تعاني الأمرين من الـديون المتراكمة، وقد أدى ذلـك إلـى صعوبة واضحة حالت دون تحقيق مشروعاتها، وقد تدخل سمو ولـي الـعهد - حفظه الله- لانتشال تلك المرافق من أزماتها بدعم سخي أدى إلى تمكن الأندية من سداد ديونها الخارجية التي تجاوزت حوالي 333 مليون دولار، وهو دعم غير مسبوق أدى بطريقة مباشرة وصحيحة إلى تغطية رواتب اللاعبين، وأدى ذلك إلى وصول الـدوري السعودي، نظير اهتمام القيادة الرشيدة بالأندية الرياضية السعودية، إلى المرتبة الـعاشرة على مستوى الـعالـم، وإلـى المرتبة الثانية على مستوى القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية، واستمر الدعم من قبل الحكومة الـرشيدة لـلاتحاد والأندية بما يبشر بآفاق مستقبلية طموح وجديدة للأندية والرياضيين بالمملكة مواكبة لرؤية المملكة الطموح 2030 .وواصلت : هذا الـدعم أكد سمو ولـي الـعهد علـى استمراريته لتحقيق الازدهار المنشود لكرة الـقدم السعودية، فالمبالغ الضخمة التي ضخت في شرايين الأندية الـرياضية سوف تؤدي دون شك إلى تطوير منظومة الحوكمة وتطوير البنية التحية والمنشآت وتطوير الفعاليات المصاحبة لـلـمباريات، ودعم كافة المباريات المرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستضافة ودعم أندية الدوري للدرجات الأولى والثانية والثالثة ودعم الألعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد، الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة السعودية من قبل سموه - حفظه الله- يؤشر إلى قيام إستراتيجية جديدة تستهدف وضع الآلـيات المناسبة لـلإسهام في تطوير منظومة الحوكمة ورفع مستوى كافة الألعاب المختلفة.وتابعت : إنه دعم سوف يؤدي إلى تنمية القطاع الرياضي اقتصاديا، وله صفة الاستمرارية كما أكد سمو ولي العهد، وإزاء ذلك فإن الخطط الجديدة الموضوعة لرسم المستقبل الرياضي للمملكة ذات ارتباط جذري بتنظيم العمل الإداري والمالـي بالأندية بطريقة تضمن تحقيق مستويات رفيعة لمعايير الحوكمة بشكل جاذب للاستثمار وزيادة الفرص الوظيفية، والدعم الجديد يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي وأهمية الأخذ به إلـى مراتب أعلى، والـوصول به إلـى درجة العالمية التي تمكن الفرق الرياضية من الـدخول في منافسات دولـية لـرفع شأن المملكة في هـذا المضمار الحيوي.وختمت : الإستراتيجية الجديدة لـدعم الأندية الـرياضية بالمملكة لـلـدرجات الأولـى والثانية والثالثة سوف تؤدي - بإذن الله- إلى مرونة مطلقة في التعامل مع المستجدات الطارئة، لاسيما أن كافة تلك الأندية تخلصت وفقا للدعم السخي من مديونياتها التي كانت تشكل عبئا حقيقيا يحول دون انطلاقاتها المرسومة لتحقيق مشروعاتها، كما أن تلك الإستراتيجية ترسم بعدا جديدا من أبعاد التنمية الشاملة التي جاءت في تضاعيف رؤية المملكة الطموح 2030 وبرنامج التحول الوطني، فالرياضة لها مساهماتها التي لا يمكن التغافل عنها في ظل الحركة الاقتصادية الجديدة المرتبطة بتفاصيل تلك الرؤية.// يتبع //06:42ت م0005