وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دحض الحاقدين ) : تواصل المملكة هذه الأيام استنفار جهودها المادية والبشرية، وتسخير إمكاناتها كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ضمن ملحمة مستمرة من عشرات السنين.معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية تعمل على مدار الساعة، بدءا من أقصى منفذ بري حدودي، مرورا بالموانئ البحرية، وانتهاء بالمطارات التي تستقبل عشرات الرحلات على مدار الساعة ، وعلى متنها آلاف الحجاج القادمين من كل فج عميق، تحفظهم العناية الإلهية، ورعاية دولة ما انفكت تبذل بسخاء في سبيل تمكين هذه الجموع من أداء فرائضهم بكل يسر وسهولة.وواصلت : ورغم كل ذلك لاتزال أصوات النشاز ممن يحسبون على هذه الأمة يحاولون عبثا الإساءة لهذه الجهود، وتحريض الشعوب على هذه البلاد حسدا من عند أنفسهم، وتنفيذا لأجندات مشبوهة لم تعد خافية على أحد.// انتهى //06:43ت م0006