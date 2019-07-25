الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسدشن مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري مساء أمس المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.وأوضح الخامري أن هذه الفعاليات تستهدف فئة غالية وتأتي في إطار البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من معالي الوزير في مختلف مناطق المملكة والمصائف خصوصا في هذه الفترة، لتبصير الناس بأمور دينهم، وبث الوعي الفكري السليم البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب ،مشيراً إلى حرص الوزارة على أن يقوم الدعاة بواجبهم، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وهو منهج هذه الدولة المباركة ونص عليه النظام الأساسي للحكم، ورسمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وسار عليه أبناؤه من بعده.يذكر أن فعاليات الملتقى تنفذ على مدى أسبوع وتنطلق من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء على العديد من المناشط ، منها دورة علمية، وملتقى الوسطية والاعتدال، وبرنامج لحمة وطن، وصغارنا في رياض التوحيد، بالإضافة إلى جملة من المناشط التوعوية والفكرية والعلمية وغيرها.// انتهى //07:18ت م0010