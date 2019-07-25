الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستقدم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استشارات ودعم للمتميزين والمتميزات خلال إجازة الصيف، في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لدعم كوادرها للحصول على جوائز وزارة التعليم والجوائز العالمية.وقد نفذ مركز التميز بالإدارة العديد من البرامج المستمرة والاستشارات للمتميزين والمتميزات وذلك خلال فترة الصيف وعلى مدى اليوم تحت شعار (معكم خطوة بخطوة حتى في الإجازة الصيفية ) وذلك من خلال عدد من الخبراء والمستشارين وبإشراف مباشر من مدير المركز سعيد بن حميدي المالكي، حيث استهدف البرنامج المرشحين والمرشحات للدورة الحادية عشرة لجميع الفئات والذين بلغ عددهم 60 مرشحا ومرشحة وتم تقديم عدد من الشروحات للمعايير وطريقة بناء الملفات وإعداد التقارير وتثبيت الشواهد وتوثيقها، والإجابة على الاستفسارات كأسلوب من أساليب الرعاية المستدامة .يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حصلت على المركز الأول في جائزة التميز الإداري في جائزة وزارة التعليم في دورتها التاسعة وكذلك حصول عدد من منسوبيها في شتى الفئات على المراكز الأولى ومراكز متقدمة على مدى 9 أعوام منذ انطلاقة الجائزة.// انتهى //07:42ت م0013