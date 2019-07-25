نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستشارك جامعة نجران في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، حيث تنفذ الجامعة ممثلة بكلية التربية برنامجين تدريبيين هما: التقويم التكويني، وفنيات تعديل السلوك الصفي، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 29 ذي القعدة الجاري.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أربع دورات تدريبية خلال الأيام الماضية، فيما سيتم تنفيذ باقي الدورات خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أن البرامج المقدمة تستهدف عدة مجالات في العمل التربوي نظراً لحاجة المعلمين والمعلمات الماسة للتدريب ومواكبة التغيرات والمستجدات المتلاحقة في العملية التعليمية وفق المعايير الدولية.وبيّن القحطاني، أن البرامج التدريبية تهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة، وتعزيز المعرفة لديهم لتمكينهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية والتربوية، لافتاً إلى أن التسجيل في هذه البرامج ما زال متاحاً على موقع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على الرابط: https://str.t4edu.com.// انتهى //09:00ت م0015