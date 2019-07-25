الخرطوم 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان القوات المسلحة السودانية أمس عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والتحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.ونشرت إعلان قوات الجيش اليمني الوطني أمس ، مقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معارك بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.وأبرزت تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمّان، أمس رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية، وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات.وعرجت على إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، قتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة الموصل شمالي العراق.وأولت صحف السودان اهتمامًا بتصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين امس ، أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل سعياً لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.// انتهى //09:19ت م0017