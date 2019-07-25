جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.// انتهى //09:36ت م0019