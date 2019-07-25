جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:36ت م0020