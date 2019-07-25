كابول 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسلقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء ثلاثة انفجارات بالعاصمة كابول.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن انتحاريًا فجر نفسه على متن دراجة نارية في حافلة تقل موظفين بوزارة المناجم، وبعد لحظات وقع انفجار ثان في المكان ذاته ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين وإصابة 16 آخرين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع, مبينًا أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.// انتهى //09:38ت م0021