جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان الأحد القادم، المعرض التشكيلي "صيف جازان الأول "، وذلك بمقر الجمعية بمركز جازان الثقافي، لمدة ثلاثة أيام.ويتضمن المعرض 40 لوحة فنية بمشاركة 20 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان، إلى جانب ركنٍ للرسم الحي أمام الجمهور، وكذلك ركن متخصص للموهوبين من الأطفال.ودعت الجمعية محبي الفن التشكيلي إلى زيارة المعرض الذي يأتي ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //09:39ت م0022