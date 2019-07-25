القاهرة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باستعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، فضلاً عن مشروعات الطرق والمحاور على مستوي المحافظات في إطار شبكة الطرق القومية.وتحدثت عن اعتقال الجيش السوداني أمس رئيس الأركان وعددًا من كبار ضباط وجهاز الأمن والمخابرات وعدد من القيادات بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة الانقلاب التي أحبطتها السلطات يوم 11 يوليو.وسلطت الضوء على تمكن قوات الجيش الليبي من تحرير مناطق جديدة جنوب العاصمة طرابلس عقب معارك عنيفة مع الميليشيات المسلحة.وأخبرت صحف القاهرة عن بدء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهام تشكيل الحكومة الجديدة وذلك في الوقت الذي تشهد فيه لندن انقسامًا في الحكومة والبرلمان والشارع بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست" وسط مخاوف من المزيد الاثار الاقتصادية السلبية إذا ما خرجت لندن من البريكست دون صفقة.// انتهى //09:50ت م0024