عرعر 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة الإعلاميين بالمنطقة .وأشاد سموه خلال اللقاء بالتغطية الإعلامية لاستقبال حجاج الجمهورية العراقية الشقيقة، القادمين عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي ، وتقديم الصورة الحقيقية عن حجم العناية والدعم والاهتمام الذي تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه ،مؤكدا سموه أن كل المسؤولين في الوزارات المختصة، والإعلاميين والمواطنين يشكلون جميعهم فريقاً واحداً لخدمة ورعاية الحجاج.وشدد سموه على الدور المهم والحيوي للإعلام في بناء الصورة الحقيقية وتشكيل المواقف الإيجابية وذلك عبر نقل الرسائل وصناعة المحتوى ، داعياً الإعلاميين لتحقيق الأداء المهني العالي.وتطلع سموه إلى دور فاعل لوسائل الإعلام للتعريف بمكانة المملكة السياسية والاقتصادية وتوجهاتها الاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 وتحفيز جميع المعنيين للنهوض بمسؤولياتهم لتحقيق مستهدفاتها حاثاً جميع وسائل الإعلام، على المصداقية في نقل الأحداث ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية ، مرحبا سموه بالنقد البناء القائم على الفهم العميق وفق قواعد المهنية الاعلامية، مؤكداً وقوفه ودعمه للإعلام الذي يخدم الصالح العام .// انتهى //10:01ت م0026