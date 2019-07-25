لندن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1422.03 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1422.60 دولاراً أمريكياً فيما بقي سعر الدولار الأمريكي قريباُ من أعلى مستوى له خلال عدة أسابيعوفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % إلى 16.48 دولاراً أمريكياً وارتفع سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.3 % إلى 878.04 دولاراً أمريكياً وأوقية البلاديوم بنسبة 0.2 %إلى 1543.50 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:41ت م0035