اقتصادي / أسعار الذهب في المعاملات الفورية تتراجع بنسبة 0.3 %
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
لندن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1422.03 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1422.60 دولاراً أمريكياً فيما بقي سعر الدولار الأمريكي قريباُ من أعلى مستوى له خلال عدة أسابيع
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % إلى 16.48 دولاراً أمريكياً وارتفع سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.3 % إلى 878.04 دولاراً أمريكياً وأوقية البلاديوم بنسبة 0.2 %إلى 1543.50 دولاراً أمريكياً.
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