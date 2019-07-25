أبها 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأقيمت يوم أمس الأربعاء في مدينة أبها النسخة الثامنة من مبادرة "المشي صحة" إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد.وشارك في الفعالية التي احتضنها ممشى المشهد بمدينة أبها أعداد كبيرة من المتقاعدين والعديد من المتطوعين والمتخصصين وهواة رياضة المشي.واشتملت الفعالية على فقرات توعوية بأهمية رياضة المشي وسهولة ممارستها للجنسين ومختلف الأعمار، كما شملت برنامجاً توعوياً بأنظمة التقاعد وحقوق المتقاعدين والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها.وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين، فيما كرمت "التقاعد" رعاة وشركاء الفعالية من القطاعين العام والخاص.يذكر أن مبادرة "المشي صحة" إحدى مبادرات "التقاعد"، التي تأتي حرصاً منها على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز التواصل معهم وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة.// انتهى //10:57ت م0038