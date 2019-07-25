الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت أمس، اجتماعات المتابعة لسير أعمال لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي بمقر الهيئة العامة للجمارك برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك المهندس أحمد الحقباني ورئيس هيئة المنافذ الحدودية بالجمهورية العراقية الدكتور كاظم بريسم, بحضور السفير العراقي الدكتور قحطان طه الجنابي والمختصين في مجال النقل من الجانبين.واستعرض الاجتماع جميع المواضيع التي تهم البلدين في مجال النقل والمنافذ الحدودية ومن أهمها سير إنجاز اكتمال منفذ جديدة عرعر، الذي من المتوقع الانتهاء من المشروع وتشغيله بشكل كامل في منتصف شهر أكتوبر القادم.ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاجتماع اللجنة الرئيسي الثالث برئاسة أصحاب المعالي وزيري النقل السعودي والعراقي الذي من المقرر عقده في الرياض على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي.// انتهى //11:03ت م0039