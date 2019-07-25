إسلام آباد 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان عزمه على دعم عملية السلام الأفغانية وبذل جهود شخصية لإقناع حركة طالبان على إنهاء الصراع المسلح في أفغانستان.واهتمت بلقاءات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمسئولين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية الإقليمية.وسلطت الضوء على سلسلة الأمطار الغزيرة المستمرة في أنحاء مختلفة من باكستان منذ اليومين الماضيين بشكل زاد من مخاوف حدوث فيضانات وسيول كارثية.كما أبرزت تأكيد ليري كدلو مستشار الرئيس الأمريكي تلقي الرئيس دونالد ترامب طلباً من رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي لأداء دور الوساطة لحل القضية الكشميرية.وعرجت إلى استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى تجديد باكستان عرضها على الهند لبدء حوار جاد يهدف إلى تحسين العلاقات الثنائية وحل القضية الكشميرية سلمياً لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وتناقلت تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي أكد اهتمام بلاده بعلاقتها مع المملكة المغربية.// انتهى //11:06ت م0041