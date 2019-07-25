الطوال 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت أمس، الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقرية المجنة التابعة لمحافظة الطوال، وذلك بمقر الجمعية بالطوال.وأوضح رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطوال المكلف حسين بن يحيى عواف, أن الحفل الختامي للدورة تضمنت تنفيذ العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة, إلى جانب تكريم أكثر من 55 طالباً من خمس حلقات، تنوع حفظهم لأجزاء كتاب الله الكريم، ومنهم من حفظ القرآن الكريم كاملاً، مشيراً إلى أن الحفل الخطابي تضمن العديد من الكلمات والمسابقات الثقافية والاجتماعية إضافة للاستماع لنماذج من حفظة كتاب الله الكريم.// انتهى //11:06ت م0042