طوكيو 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم بعد أن ارتفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين قبيل قرارات بشأن السياسة النقدية تصدر عن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ومن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم.وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.22 % إلى 21756.55 نقطة بعد أن لامس مستوى 21823.07 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو.وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 % ليغلق عند 1577.85 نقطة.// انتهى //11:10ت م0043