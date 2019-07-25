نجران 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستفقد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان أمس، سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة.واطلع اللواء السليمان على الخدمات التي يقدمها قسم سفر السعوديين للمواطنين في المحافظة، كما اطلع على الخدمات الأخرى التي تقدمها إدارة جوازات المحافظة.وفي نهاية الجولة حث اللواء السليمان العاملين بجوازات المحافظة على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.// انتهى //11:30ت م0048