الدمام 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت أمس، برامج ونشاطات النادي الصيفي الموسمي لعام ١٤٤٠ هـ، الذي أقيم في مدرسة عبد الله بن حذافة، بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، بحضور مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل.وألقى مدير النادي محمد بن فهد السبيعي، خلال الحفل كلمة استعرض خلالها مختلف البرامج والنشاطات المقدمة عبر النادي الموسمي، التي تنوعت لتشمل برامج توعوية وثقافية ونشاطات رياضية وبرامج للمواهب والإبداعات.بعد ذلك قدم الطلاب عرضاً مسرحياً عن أهمية الوقت واستغلال أوقات الفراغ, ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمختلف برامج النادي الاجتماعية والثقافية والرياضية والدورات التدريبية المتنوعة.بدوره أفاد المساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، أن الأنشطة الطلابية المتنوعة التي أقيمت طوال فترة صيف هذا العام أسهمت في بناء القيم النبيلة الفاضلة في نفوس الطلاب، وتعد متنفساً لصقل شخصياتهم، منوهاً بالدعم السخي والتوجيهات السديدة التي يحظى بها قطاع التعليم ومنسوبيه من قبل الحكومة الرشيدة , الأمر الذي كان له الأثر البارز في نجاح مثل هذه المناشط، مقدماً شكره للعاملين في النادي لما قدموه من جهود ستساهم في رفع المهارات وإيجاد طاقات متجددة.وفي ختام الحفل تم تكريم العاملين في البرامج والطلاب المشاركين والفرق الفائزة بدوري النادي، ثم شاهد الضيوف الأعمال الفنية التي صممها الطلاب، وعرضاً للحاسب الآلي ومكوناته وطرق تركيبه.// انتهى //11:34ت م0049