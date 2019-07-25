رام الله 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سبل التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.وسلطت الضوء على كلمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، نيابة عن المجموعة العربية أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، التي دعا فيها المجتمع الدولي إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي "من الاستمرار في ممارسته البشعة ضد الفلسطينيين، في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية".وأولت اهتماما بأدانة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في دوقية لوكسمبورغ جان أسيلبورن هدم الجيش الإسرائيلي لعدة منازل في واد الحمص بحي بالقدس الشرقية المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.وتابعت صحف اليوم اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ورصدت صحف فلسطين خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 16 فلسطينيًا من محافظات الضفة، بينهم فتاة.// انتهى //11:51ت م0053