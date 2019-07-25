الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأكدت الجمعية السعودية لطب العيون أن أهم ما يُنصح به الحجاج للمحافظة على سلامة العيون أثناء موسم الحج, الوقاية من أشعة الشمس ومن الغبار.وأوضحت في نشرتها الصحية بمناسبة حج هذا العام، التعريف بما يمكن أن تتعرض له أعين الحجاج - لا قدر الله -، وماذا يمكن أن يفعل الحاج، وأولو تلك المشكلات هي إصابة العين بمرض "التهاب ملتحمة العين التحسسي" الذي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.وأفادت رئيسة لجنة التوعية الصحية, عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون الدكتورة عهود بنت عبد العزيز عويضة, أن أعراض هذا المرض تبدو في شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينين مع الشعور بحكة شديدة, مبينة أن أهم طرق الوقاية هي غسل الوجه والعينين بالماء البارد مع اتقاء أشعة الشمس بوضع النظارات الشمسية, ومراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.وأشارت إلى أن النوع الثاني الذي يمكن أن تتعرض له عيون الحجاج هو "التهاب الملتحمة الجرثومي" وذلك لتعرض العين إلى الغبار الشديد أو نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين، وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، وفي هذه الحالة أيضًا يجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم - المضادات الحيوية المناسبة كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الآخرين.ونبهت الدكتورة عهود بشكل خاص المرضى المصابين بداء السكري من الحجاج بضرورة القيام بفحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج مع الحرص على أخذهم أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، واتباع الحمية المناسبة والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم، مشددة بعناية (مجموعة الجلوكوما السعودية) التابعة للجمعية السعودية لطب العيون بالتنبيه على مرضى ارتفاع الضغط (الجلوكوما) لمواصلة استخدام أدويتهم في وقتها وبجرعاتها بعناية كما وصفها لهم طبيب العيون المتخصص في الجلوكوما.من جانبه قدّم أستاذ طب العيون المساعد, رئيس قسم العيون بجامعة جدة الدكتور وسيم بن عبد العزيز عالم نصائح لمن أُجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين من الحجاج بوضع غطاء للعين طوال فترة الحج وتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان خوفًا من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله، إضافة لتعليمات طبيب العيون.ومن أكثر الأمراض التي تصيب العين شيوعًا في موسم الحج (جفاف العين) الذي يحدث بسبب نقص في دموع العين بسبب خلل في الغدة الدمعية وأحيانًا لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة, وأعراض جفاف العين هي الشعور بحرارة بالعين مع احمرار العين ونقص الدموع.وعلاج جفاف العين يكون بالابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة, ووضع النظارات الشمسية, ثم استخدام مرطبات العين كالدموع الصناعية على شكل قطرات.ورحبت الجمعية بزيارة موقعها على الإنترنت والاطلاع على كتيبات التوعية بأمراض العيون في طبعتها الحديثة www.sos.org.sa أو التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي SaudiOphtha أو بالفاكس 011-4634283 أو من "تطبيق لعينيك" التفاعلي من أي جوال.// انتهى //12:05ت م0054