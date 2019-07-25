نجران 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس، برنامج إجازتي 4 لأندية الأحياء والأندية الموسمية، بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، ومدير إدارة التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا، ومديري الدوائر الحكومية وأولياء الأمور، وذلك بمقر الإدارة.وألقى مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، خلال الحفل الختامي كلمة ثمن خلالها دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لأنشطة الشباب وكل ما يدعم ويتناغم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تركز على عنصر الشباب وتدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم وخلق فرص لهم لقضاء وقت يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة، مقدماً شكره للمشرفين على الأندية لجهودهم الكبيرة في نجاح البرنامج.وتضمنت الفقرات عرضاً مرئياً عن الأنشطة والفعاليات التي قدمتها الأندية خلال الإجازة الصيفية من سياحية وترفيهية وثقافية واجتماعية وتطوعية، وأوبريتاً إنشادياً، إلى جانب تكريم المشاركين والمتميزين بالأندية الموسمية.//انتهى//12:13ت م0055