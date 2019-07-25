سياسي / اهتمامات الصحف الأردنية
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
عمّان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والتي تناولت آخر التطورات على القضية الفسطينية.
كما تابعت ، الاجتماع الذي تعقده القيادة الفلسطينية اليوم ، لبحث آليات إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وسلطت الضوء على بدء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، تشكيل فريقه الحكومي الذي تتمحمور مهمته حول انجاز اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 اكتوبر المقبل.
واهتمت ، بموافقه مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة ، على تعيين مارك إسبر وزيراً جديداً للدفاع الأميركي.
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