الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأجريت اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور مراسم قرعة تصفيات غرب آسيا التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2020، بحضور ممثل المنتخب السعو ي ناصر السعدي.وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات في المجموعة B بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.يذكر بأن نظام التصفيات يتكون من مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات فيما يلعب أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة والفائز منهم يتأهل للنهائيات الآسيوية.من جهته أكد مدير المنتخب السعودي ناصر القحطاني بأن حظوظ جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات متساوية، وقدرة المنتخب للتأهل إلى النهائيات والظهور بالمستوى المشرف في التصفيات، مشدداً على عدم سهولة المجموعة التي وقع فيها الأخضر.وقدم القحطاني شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ولأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم واهتمامهم بمنتخب كرة قدم الصالات بشكل خاص، وباللعبة بشكل عام وذلك بتلبية وتوفير جميع الاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق النجاح.//انتهى //12:49ت م0062