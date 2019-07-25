أبها 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستنظم جمعية "آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير النسخة الثانية من "الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة" خلال الفترة من 17 إلى 23 ذو الحجة في مدينة أبها.وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور سعد آل عمرو، أن الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة يأتي كإحدى أوجه تفاعل "آباء" مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على دعم المبادرات الاجتماعية وتفعيل دور العمل التطوعي ضمن برامج وأنظمة رسمية ممنهجة.من جهته أشار رئيس لجنة المسابقات بـ "آباء" إبراهيم الألمعي، إلى أن النسخة الثانية من الأولمبياد ستشهد حضور 207 مشاركين من جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، وذلك للتنافس في 8 مجالات ثقافية ورياضية، بواقع 133 مشاركاً في المنافسات الثقافية، و 164 مشاركاً في المنافسات الرياضية.بدوره أبان مدير إدارة التطوع بالجمعية خالد الهزاع، أنه تم إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في الأولمبياد من خلال 114 فرصة تطوعية في 13 مهمة عمل وفق منهجية معتمدة للتطوع و لفترة عمل محددة، حيث سيتم اعتماد ساعات العمل التطوعية وتسجيلها ببوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتوقيع عقد اتفاقية التطوع ومنح شهادة مشاركة.// انتهى //12:49ت م0063