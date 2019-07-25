نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسزار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بنجران أمس، مقر مهرجان "غرفة نجران 40"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بشليا.واطلعوا خلال الزيارة على مشاركات شباب الأعمال والجناح الخاص بشابات الأعمال، وأجنحة الأسر المنتجة والحرفيين، وما يضمه المهرجان من مناشط وأركان، إلى جانب المشاركة في الألعاب المقامة على المسرح المفتوح، والسحوبات والمسابقات المختلفة.وأكد رئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، أن هذه الزيارة هي شرف للجميع، وأن لهذه الفئة الغالية على قلوبنا الحق بالمشاركة في جميع الفعاليات المقامة في المهرجان، وذلك لإدخال الفرح والسرور في نفوسهم، وربطهم بزوار المهرجان والتفاعل معهم.// انتهى //12:50ت م0065