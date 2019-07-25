عام / الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي ( نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول)
الخميس 1440/11/22 هـ الموافق 2019/07/25 م واس
الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي ( نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) .
وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول الدخول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa.
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14:16ت م
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