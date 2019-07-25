الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي ( نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) .وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول الدخول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa.// انتهى //14:16ت م0095