وادي الدواسر 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر يوم أمس، دورة لكشافيها المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في عمليات مسح المشاعر المقدسة، وفي إرشاد التائهين باستخدام خرائط الإرشاد لمشعري منى وعرفات.واشتملت الدورة على عدة جلسات تدريبية تضمنت شرحًا مفصلًا عن الخرائط الإرشادية وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفتاح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إضافة لأماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية والدول الآسيوية والأفريقية.كما تلقى المشاركون محاضرة عن حاجات الحجاج والتعامل معهم، تضمنت شرحًا لأحدث الأساليب والطرق والمحاور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأخلاقيات تقديم الخدمة لهم.// انتهى //14:16ت م0096