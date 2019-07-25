نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسناقش مدير عام فرع النيابة العامة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد الأحمري، بمقر الفرع أمس، مع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عبدالله بن محمد النجراني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.واستعرض اللقاء الذي يأتي في إطار تفعيل دور المشاركة بين الجهات الحكومية المختلفة، أبرز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين وتعزيزها فيما يخدم الصالح العام.// انتهى //14:17ت م0097