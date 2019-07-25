تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسيتولى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، مهام رئيس الجمهوريّة ، على إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، لمدّة تتراوح بين 45 إلى 90 يومًا.وبحسب الدستور التونسي، فإن شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.وينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.// انتهى //14:19ت م0098