حائل 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسزار وفدٌ من وزارة التعليم ممثل لمركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية أمس، مقر مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية الموجهة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وذلك في مقر عمادة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات "بنات" وفي مقر الغرفة التجارية بحائل "بنين".وتناولت الزيارة أوجه التعاون ودعمها واستثمارها بما يحقق التبادل المعرفي والتدريبي والنتائج المرضية للمستفيدين.وقدمت مديرة التدريب والابتعاث بتعليم حائل هياء سليمان الشمري شرحاً مفصلاً عن المبادرة بنسختها الأولى للعام المنصرم ونسختها الثانية للعام الحالي.وأوضحت السليمان أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية تأتي بالشراكة مع جامعة حائل والغرفة التجارية.وبينت مديرة مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم الدكتورة مها الشهراني أن المبادرة تعمل على رفع مستوى الكفاءة اللغوية لطلاب وطالبات منطقة المبادرة.من جانبه أشاد مشرف مركز تطوير اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم مساعد المحارب خلال جولته على القاعات الدراسية بالمبادرة مؤكداً أنها تشكل أهمية تتطلع إليها كافة القطاعات وأيضاً الأفراد.// انتهى //14:24ت م0101