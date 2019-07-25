الباحة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, محاضرة توجيهية بعنوان "الوسطية والإعتدال", ألقاها مستشار معالي الرئيس العام الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، وذلك بقاعة المحاضرات بالفرع.وبيّن الدكتور العصيمي المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط, مؤكداً أن على الآمرين بالمعروف مسؤولية كبيرة لتوجيه الوعي للمجتمع ببيان أضرار الحياد عن الطريق الوسطي المستقى من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى لا يتزعزع الأمن ويتفكك المجتمع.من جانبه أكد مدير عام الفرع بالباحة وسام بن أحمد القاسم، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار حرص الرئاسة العامة الدائم وجهودها الحثيثة لتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبيها وجميع شرائح المجتمع، حفاظاً على قيم المجتمع ووحدته.// انتهى //14:25ت م0102