الدمام 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي، الذي ينظمه بيت المسرح التابع للجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، للعام الثاني على التوالي، تستمر يومين، بمشاركة عدد من كتاب المسرح من داخل المملكة وخارجها.وأكد مدير بيت المسرح والملتقى الكاتب المسرحي عباس الحايك، سعي الملتقى للاحتفاء بالنص المسرحي والتأكيد على أهميته كمنطلق لأي عرض مسرحي، مشيدا بنجاح النسخة الأولى للملتقى الذي شارك فيها 11 كاتباً مسرحياً، وقدمت عرضين مسرحيين، وندوة عن مضامين الكتابة الجديدة في النص المسرحي السعودي بمشاركة عدد من الباحثين.واستهلت الأمسية بالقراءات المسرحية، لثلاثة من كتّاب المسرح، ثم قدم عرضا مسرحيا بعنوان (حفل تأبين) من إنتاج استوديو الممثل بجمعية الثقافة والفنون بالدمام.وفي الختام كرم مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام يوسف الحربي، المشاركين في الأمسية.// انتهى //14:25ت م0103