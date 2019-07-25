المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأقامت العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بالمدينة المنورة اليوم , مبادرة “رجال أمننا صحتكم مسؤوليتنا ”, بمشاركة ممثلي القطاعات الأمنية ، التي تأتي ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مؤخرًا بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة‪ ‬.وتناولت المبادرة التي أقيمت على مسرح جامعة الامير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، كلمة لمدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة العقيد طبيب يوسف المحمدي أثنى من خلالها على الجهود المبذولة بهذه المبادرة التي تخص رجال الأمن الذين يسطرون البطولات والتضحيات فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم .وبين العقيد المحمدي ان العيادات الشاملة تواصل خدماتها في مجال الخدمات الطبية وخاصة دور التوعية الصحية والخدمات في موسم الحج لرجال الأمن‪.‬بعدها توالت الكلمات ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً، يتضمن نصائح عن الامراض الشائعة في موسم الحج وكيفية الوقاية منها .الجدير بالذكر أن المبادرة ستقام في عدة جهات منها مدن التدريب العسكرية والقطاعات الأمنية الأخرى.‪// انتهى //‬14:26ت م0104