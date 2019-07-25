عمان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الانفجارات الثلاثة المتتالية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل، والتفجير الذي استهدف مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تضامن الأردن مع أفغانستان والصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين، معبرًا عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.واكد في بيان صحفي ، موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.// انتهى //14:26ت م0105