الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستعمل وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام منذ دخولهم عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية حتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.وتتضمن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن الخدمات الوقائية، الخدمات العلاجية، الخدمات الإسعافية في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الخدمات الفنية المساندة، والخدمات التطويرية.ويتم تنفيذ برنامج الصحة العامة بتكليف عدد من الأطباء بمختلف تخصصاتهم والفنيين المؤهلين في منافذ الدخول المختلفة (الجوية والبرية والبحرية) ومناطق الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة من ذوي الخبرة والكفاءة إضافة للفئات الإدارية والعمالية الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات الوقائية.كما تم تكليف (2600) ممارس صحي للعمل بمنافذ الدخول المختلفة ومناطق الحج وتوزيعهم في عدد من المنافذ، وأهمها، مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، مراكز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، مركز المراقبة الصحية في منافذ الدخول البرية السبعة، إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإدارة الصحة العامة في المدينة المنورة.وتتمثل أبرز إستراتيجيات "الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن في التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية للحجاج في بلدانهم قبل الحصول على تأشيرة الحج وخاصة في الدول التي تتوطن فيها بعض الأمراض المعدية ومنها الحصول على التطعيم ضد: (الحمى الشوكية والحمى الصفراء وشلل الأطفال في الدول الموبوءة)، إلى جانب توفير خدمات وقائية وعلاجية تقدم عبر منافذ الدخول للملكة المتمثلة في (3) مطارات وميناءين بحريين و(7) منافذ برية، إضافة إلى تقديم رسائل توعوية صحية إلى حجاج بيت الله الحرام.كما تركز "الصحة" على التنسيق والتعاون التام مع البعثات الطبية التي تتبع لمكاتب شؤون الحجاج من جميع الدول ومن خلال التعاون الوثيق بينهم وبين الادارات المختصة بوزارة الصحة لاتباع الاشتراطات الصحية للحجاج القادمين، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي اللازمين بين الحجاج بعدة لغات مختلفة، وحماية القادمين للحج وكذلك المواطنين والمقيمين من الإصابة بالأمراض المعدية إن وجدت من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية على الحجاج القادمين عبر منافذ الدخول المختلفة والمراقبة الوبائية عن طريق عملية الرصد المبكر لأي حالات والتعامل معها في حينه وفق أعلى معايير مكافحة العدوى للسيطرة على الوضع وبائيا أثناء وبعد الحج لمنع وفادة وانتشار أي مرض معدي لا قدر الله.يذكر أن "الصحة" هيأت لموسم حج هذا العام 1440 هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز 25 مستشفى، و 156 مركزًا صحيًا، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.// انتهى //14:31ت م0108