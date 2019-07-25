الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دورة علمية في يوم واحد للتعليق على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بتعليق فضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق وذلك بجامع البواردي بحي العزيزية بالرياض غدا الجمعة من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الدورة التي خصص فيها مكان لحضور السيدات الراغبات في الاستفادة والاستزادة من العلم الشرعي، ضمن الدروس الدينية والمحاضرات التوعوية والعلمية التي ينظمها فرع الوزارة بمنطقة الرياض.// انتهى //15:39ت م0129