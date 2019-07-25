أبهـا 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسأدى رئيس مركز تندحة سلمان بن سعد آل كاسي اليوم, الصلاة على الشهيد سعيد بن سعد الشهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه وذلك في جامع المجمع الخيري بتندحة.وسأل آل كاسي الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه عبر والد الشهيد وأقاربه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على مواساتهم التي خففت الحزن في نفوسهم , معربين عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء الواجب , داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه.// انتهى //15:41ت م0130